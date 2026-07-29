Гучна суперечка розпочалася з того, що Катерина Остапчук видала власну версію щодо особистого життя Богдана Беспалова. Вона заявила, що блогер нібито мав тривалий інтимний зв'язок із працівником ТЦК, через сварку з яким його і відправили на службу.

За її словами, саме ця людина згодом допомогла йому перевестися в тил. У своєму зверненні дружина ведучого написала:

Богдан дуже довгий час гатився в туза з одним ТЦК-ашником. Потім, коли вони посварилися, Богдана різко "викрали" і відправили служити.

Далі вона додала, що блогер вигадав іншу легенду, аби приховати правду:

Цей дурачок все спихнув на Альошу, яка ні сном ні духом, тому що йому таку версію підкинули кошенята, і йому треба було щось вигадати, щоб створити легенду, бо через час він помирився із коханим.

Катерина Остапчук про Беспалова / скриншот з телеграму

Відповідь Богдана Беспалова не забарилася. Він відреагував на закиди з іронією, назвавши розповідь опонентки "слабенькими кримінально-еротичними хроніками". Блогер публічно висміяв її слова:

Оце Покатю бомбить, народ, довели до істерії. Бо заділо за живе. Сама не проти піти на шоу, але не може, бо тепер сімейна. А щодо "гатився туза" це її покусав канал Ганьба.ньюз? Там ще була теорія про можновладця, який домагався свого пасинка, але всеодно залишився з Богданом.

Варто зауважити, що про шоу блогер написав неспроста. Адже раніше він заявляв, що колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк стане учасницею "Холостяка-15". А це нібито є мрією і самої Катерини, однак сімейний статус не дозволяє їй цього зробити.

Богдан Беспалов про Христину Горняк / скриншот з телеграму

Також Беспалов пожартував, що Катерині варто було б вигадати історію про те, як Володимир Остапчук зраджував їй із самим Богданом, аби додати розповіді інтриги та напруги.

Богдан Беспалов про Катерину Остапчук / скриншот з телеграму

Проте на цьому блогер не зупинився і завдав удару у відповідь, заявивши, що минулого року Катерина нібито сама зверталася до нього з пропозицією за гроші дискредитувати Христину Горняк.

Беспалов стверджує, що відмовився від такої пропозиції, що і стало причиною її неприязні:

Кать, почнемо із цього – коли ти минулого року написала Богдану? Розпочала діалог нормально, але далі, при тел. розмові, пропонувала гонорар за те, аби мочити Христину Горняк. Чому цей момент не озвучила?) З етичних міркувань, бо дівчину і так "булять", не будемо публікувати все, але пропозиція наступна "2 тисячі доларів на місяць і ти системо формуєш негативний образ Христі".

Богдан Беспалов про "замовлення" Катерини / скриншот з телеграму

Варто зауважити, що жодна зі сторін наразі так і не надала належних доказів своїх гучних заяв. Поки що вся ця історія ґрунтується здебільшого на емоціях, взаємних претензіях та особистих образах. Тому прихильникам залишається лише спостерігати, чи отримають ці слова якесь фактичне підтвердження.

Нагадаємо, раніше Богдан Беспалов заявляв, що був мобілізований до лав Збройних сил України. У мережі навіть ширилися чутки, які підігрівав сам блогер, нібито до його раптового візиту в ТЦК причетна співачка Олена Тополя. Утім, артистка категорично спростувала всі закиди. Виконавиця наголосила, що не має до мобілізації Беспалова жодного стосунку, назвала такі звинувачення абсурдними та навіть заявила про готовність підтвердити свою непричетність на поліграфі.