С тех пор Горняк практически не делилась с подписчиками подробностями своей жизни. Теперь она вновь вышла на связь в инстаграме, опубликовала новые фото и заинтриговала заявлением о том, что за время ее отсутствия в ее жизни произошло немало нового.

Блогер призналась, что успела соскучиться по подписчикам и рада снова быть с ними на связи.

2,5 месяца тишины. Для меня – рекорд, признаюсь честно, но в этом что-то есть! И, кажется, за это время накопилось столько всего, что нам будет о чем поговорить,

– написала Горняк.

Что именно она имела в виду, блогерша не уточнила. В то же время такое заявление добавило интриги ее возвращению, ведь в последние недели в сети обсуждают возможное участие Горняк в новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк".

Отдельно Кристина поблагодарила подписчиков, которые остались с ней и не отписались за время ее отсутствия.

Кстати, накануне возвращения в инстаграм Горняк впервые за долгое время появилась на публике. Блогершу заметили в Киеве на показе новой коллекции бренда Andreas Moskin, который состоялся в рамках Украинской недели моды. Ее появление на мероприятии привлекло внимание на фоне слухов об участии в "Холостяке-15".

Ранее сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что бывшая жена Остапчука якобы борется за сердце Вячеслава Кравцова в новом сезоне шоу. Официально эту информацию Кристина Горняк не подтверждала. В то же время ее длительное отсутствие в соцсетях, а теперь и загадочное заявление о событиях последних 2,5 месяцев лишь подогрели интерес к этим слухам.

Добавим, что Беспалов также назвал других возможных участниц нового сезона "Холостяка".