Длительное отсутствие Кристины в инстаграме породило немало теорий среди поклонников. По информации блогера Богдана Беспалова, исчезновение Горняк может быть напрямую связано со съемками 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов. Вероятно, молчание блогерши в сети обусловлено строгими условиями телевизионного контракта.

Впрочем, на днях Кристина впервые за долгое время появилась на публике. Ее заметили на шоу"Тур звезд" в Киеве на показе новой коллекции бренда Andreas Moskin в рамках Недели моды в Украине. Знаменитость сидела в первом ряду рядом с актрисой Натальей Денисенко и режиссером Алексеем Комаровским.

Кристина Горняк и Алексей Комаровский / фото lux.fm

Именно Комаровский после светского мероприятия добавил интриги. На своей странице он опубликовал кадры, на которых видна женская рука, нежно касающаяся его лица и лежащая на его руке. По маникюру и характерным украшениям внимательные пользователи предположили, что на видео именно Горняк.

Случайная встреча. Романтическая атмосфера,

– загадочно подписал публикацию режиссер.

Друзья Алексея в комментариях также начали активно обсуждать его загадочную спутницу и расспрашивать о подробностях, однако сам он не спешит раскрывать все карты.

Комментарии / скриншот из инстаграма

Тем временем Кристина продолжает поддерживать интригу: она не комментирует ни свое возможное участие в телепроекте, ни характер отношений с Комаровским. Пока известно лишь то, что блогерша готовит новый авторский проект для женщин.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов уже даже успел обнародовать имена всех участниц и назвать девушек, которые дойдут до финала.