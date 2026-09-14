О возвращении артистки сообщило издание The Daily Mail. Для Селин это выступление стало особенным, ведь в 2023 году она была вынуждена отменить оставшуюся часть мирового тура Courage из-за состояния здоровья. С тех пор певица лишь дважды ненадолго выходила на сцену.

Селин Дион борется с синдромом ригидного человека (SPS) – редким неврологическим заболеванием, вызывающим сильную скованность мышц и мучительные спазмы. Из-за болезни артистка на несколько лет отошла от концертной деятельности, а теперь, после длительной реабилитации и подготовки, постепенно возвращается к работе.

Когда Селин Дион вышла к поклонникам, она не смогла сдержать слез. Звезда призналась, что обещала себе не плакать, но не смогла сдержать это обещание.

Я так счастлива видеть вас всех. Я скучала по вам. Я буду петь для вас и не плакать. Большое спасибо, что пришли. Если вы впервые в Париже, надеюсь, вы влюбитесь в этот город так же, как в свое время я… Большое спасибо вам за поддержку и терпение. И, если можно так сказать, я такая, какая есть, благодаря вашей любви,

– отметила певица.

Селин Дион / Фото Getty Images

Возвращение на сцену стало результатом длительной реабилитации и работы над физической формой. После диагностирования синдрома ригидного человека Селин Дион проходила различные виды лечения и реабилитации. Ей назначали медикаментозное лечение, физиотерапию, вокальную терапию и иммунотерапию.

Особое внимание артистка уделяла физическим тренировкам. Чтобы укрепить тело и подготовиться к выступлениям, она три раза в неделю занималась пилатесом по 90 минут. Еще два раза в неделю певица посещала занятия по балету и баре.

Напомним, что синдром ригидного человека у Селин диагностировали в 2022 году после обострения симптомов в 2020-м. Заболевание может вызывать не только сильную скованность мышц и болезненные спазмы, но и неустойчивую походку, двоение в глазах и проблемы с речью. Полностью вылечить этот синдром пока невозможно, однако лечение помогает контролировать симптомы и замедлять прогрессирование заболевания.

Тем временем украинская блогерша Кристина Горняк также вернулась после перерыва. Она не появлялась в соцсетях около двух с половиной месяцев, а после возвращения подогрела слухи о своем возможном участии в новом сезоне "Холостяка".