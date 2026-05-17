Легендарне повернення: Сердючка й Руслана знову запалили сцену Євробачення

Сцену Євробачення продовжують підкорювати не лише цьогорічні конкурсанти, а й уже легендарні зірки. Зокрема, 16 травня на сцені гранд-фіналу Євробачення з'явилися українські артисти.

Руслана та Вєрка Сердючка взяли участь у спільному номері-попурі, який у пресі вже називають "Holiday! – Grand Eurovision Stars Reunion", передає 24 Канал.

У яскравому попурі взяли участь справжні легенди Євробачення, зокрема фінський гурт Lordi, норвезький артист Олександр Рибак, Еріка Вікман та інші світові зірки. Серед них також були Руслана та Вєрка Сердючка, які створили видовищний номер із виконанням відомих хітів.

Зокрема, Вєрка Сердючка виконала фрагмент акапельно разом з іншими учасниками шоу та єврофанами, які підтримували своїх фаворитів на Євробаченні-2026.

Таким чином артисти привітали глядачів із ювілейним, 70-м конкурсом, який традиційно вважається найпісеннішою музичною подією року.

Що цікаво знати про Руслану та Вєрку Сердючку в історії Євробачення?

Вєрка Сердючка підкорила сцену Євробачення у 2007 році. Хоча тоді артист посів друге місце, саме цей виступ запам'ятався єврофанам і став по-справжньому легендарним. Навіть через багато років номер залишається одним із найвпізнаваніших в історії конкурсу.

Руслана стала першою, хто приніс перемогу Україні на Євробаченні. Це сталося у 2004 році, коли її енергійний виступ із "Дикими танцями" перетворився на справжню сенсацію конкурсу.

Саме тому і Руслана, і Вєрка Сердючка по праву вважаються легендами Євробачення та символами українського успіху на міжнародній сцені. Їхні виступи й досі надихають і дарують єврофанам потужну енергію та драйв.