Досі не можу відійти, – відомий блогер уперше вийшов на зв'язок після ДТП на спорткарі
Блогер Сергій Данилець уперше вийшов на зв'язок після ДТП. Він поділився деталями інциденту.
Відеозвернення до підписників Данилець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
До теми Відомий блогер потрапив у ДТП на спорткарі за 350 тисяч доларів: у салоні був його син
Сергій Данилець потрапив у ДТП увечері 12 червня на спорткарі Aston Martin DB12, коли разом із сином їхав за продуктами. Блогер дорікнув людям, які радіють чужому горю.
Уперше блогер потрапив в аварію на BMW. Чоловік пригадав, що вона сталася через недосвідченість, й визнав свою провину. Проте Данилець зазначив, що у нього "взагалі не впав моральний дух".
А тут морально, звісно, досі не можу ніяк відійти. Усе тому, що син був зі мною в машині на пасажирському сидінні,
– зізнався він.
Сергій розповів, що проїхав на Aston Martin DB12 понад 20 тисяч кілометрів, коли були різні погодні умови: дощ, сніг, ожеледиця. Чоловік зауважив, що це дуже небезпечний автомобіль.
Їжджу дуже активно. Так, не без гріха. Я це прекрасно розумію, визнаю. Але все одно намагаюсь робити це більш-менш розумно та адекватно,
– додав блогер.
Данилець підкреслив, що не вперше сів за кермо такого автомобіля, тож знає, як ним користуватися. Блогер розповів, що в момент аварії була мокра дорога й автомобіль занесло.
Тільки хочу перестроїтися, її (машину – 24 Канал) різко кидає та розкручує. Я досі не зрозумів, що сталося. Може, на смугу наїхав, на калюжу. Але калюжі начебто не було. Чесно, без поняття. Це найбільше і лякає – коли не можеш проаналізувати, в чому проблема,
– зазначив Данилець.
За словами блогера, машину розкручувало кілька секунд. У цей момент Сергій тримав сина рукою.
Нас кинуло у відбійник. Удар був не сильний, тому що швидкість була невеликою. Запах гару. Я сину намагаюсь відкрити пасажирські двері, вони заблоковані. Я беру його до себе на руки, виламую водійські двері, вони теж були заблоковані. Ми виходимо, все добре,
– розповів блогер.
Сергій зазначив, що син має невеликий опік на шиї.
Нещодавно у ДТП загинула відома тікток-блогерка
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- Аварія сталася в Кіровоградській області на трасі Київ – Одеса. Повідомлялось, що разом з блогеркою у салоні авто була її помічниця, яка теж загинула.
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