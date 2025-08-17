До початку повномасштабного вторгнення чимало російських акторів знімалися в українських проєктах. Актор Сергій Кисіль пригадав, як росіяни поводилися на знімальному майданчику.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, передає Show 24. Кисіль поділився, що росіяни жахливо себе вели.

Вони поводилися як царі та боги. Був у мене випадок на майданчику: перестановка кадру, буквально 2-3 хвилини, і один із них кричить: "Дайте мені стілець! Актор що, має стояти?!" Таке поводження – просто мерзенне. Бо знімальний майданчик – це один колектив, і всі, від режисера до світлотехніка, роблять спільну справу,

– зауважив актор.

Сергій додав, що не помічав такої поведінки за українськими акторами.

Як змінилася кар'єра Сергія Кисіля після початку повномасштабного вторгнення?

Сергій Кисіль також розповів, що після початку повномасштабного вторгнення йому почали пропонувати головні ролі. Актор наголосив, що війна – це страшно, але радий, що росіян більше немає в українському кіно.

У нас абсолютно не гірші, а навіть кращі фахівці – режисери, актори, оператори, продюсери, сценаристи. Просто їм не давали можливості проявляти себе. А російські актори були справжніми м*даками. Навіть позавчора на зйомці з художницею по гриму згадував один серіал, де грали три московити, і як вони поводилися – ну просто катастрофа,

– розповів Кисіль.

