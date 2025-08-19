З початком повномасштабного вторгнення український співак Олег Винник переїхав за кордон. Вже понад три роки він живе у Німеччині.

Відомий естрадний продюсер Сергій Перман розкрив подробиці життя співака за кордоном. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "В гостях у Гордона".

Так, Сергій Перман дав нове інтерв'ю, де в нього поцікавилися про те, як Олег Винник виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що не знає, проте поділився історією про те, як співак жив перші пів року після виїзду за кордон.

Він з великою кількістю охорони ходив і говорив, що він найбільша зірка України, на нього полюють чеченці, уся путінська машина, що він усіх хвилює, цікавить, що на нього полюють, і тому він із великою кількістю охорони,

– розповів продюсер.

Водночас Сергій наголосив, що бачив це не особисто, йому про це розповіли близькі.

