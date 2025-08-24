24 серпня, у День Незалежності України, багато відомих українців привітали співвітчизників у соцмережах. Серед них був і популярний телеведучий Сергій Притула.

Він поділився зворушливим відео з новонародженим сином. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Притули.

Спершу камера показала затишну дитячу кімнату з ліжечком та малюком у ньому. За мить у кадр увійшов Сергій Притула у жовтій сорочці, білій футболці та джинсах. Він підійшов до колиски, обережно взяв на руки свого сина Марка й притулив до себе. Малюк у синьому боді спокійно лежав у татових обіймах, а Сергій лагідно погойдував його, ніби заколисуючи. На фоні звучав вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства".

Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину,

– сказав шоумен.

Шанувальники залишили захоплені коментарі.

Коментарі під дописом Сергія Притули / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, про те, що Сергій Притула став батьком вчетверте стало відомо 4 серпня. Волонтер тоді поділився, що малюк з'явився на світ, коли Київ був у жалобі за загиблими через російську атаку, тож, ймовірно, це сталося 1 серпня.