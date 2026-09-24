Називав "хворою" та підтримав війну: що екссуддя "Х-Фактора" Сосєдов говорив про Україну

Російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов здобув популярність не лише в Росії, а й в Україні. З 2010 до 2015 року він був суддею шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ. За цей час Сосєдов взяв участь у п'яти сезонах проєкту.

Також він з'являвся в інших українських телешоу, зокрема у "Танцях з зірками" та програмі "Шанс". Глядачі добре запам'ятали шоумена за його яскравою поведінкою. Під час виступів конкурсантів він бурхливо реагував на побачене та часто не приховував своїх емоцій.

У ті роки Сосєдов позитивно говорив про Україну та багато часу проводив у Києві через роботу над телепроєктами. Він добре тут заробляв, навіть орендував у столиці квартиру та наймав машину з водієм. Водночас згодом його ставлення до України змінилося. Сергій Сосєдов почав робити заяви, у яких підтримував дії Росії та негативно висловлювався про Україну. Що саме він казав – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Ще на початку 2014 року журналіст почав говорити про нібито негативне ставлення до росіян в Україні, спекулюючи на темі русофобії, а згодом підтримав окупацію Криму Росією.

Я думаю, що якби Росія не взяла Крим, там би зараз відбувалося те саме, що на Сході у Донецьку. З Кримом так вийшло і ще належить розібрати цю ситуацію. Це повинні розбирати історики,

– пояснював свою позицію Сосєдов у коментарі Каті Осадчій в 2014 році.

Сергій Сосєдов підтримує анексію Криму: дивіться відео онлайн

А після завершення роботи в українських телешоу у 2015 році Сосєдов почав дедалі різкіше висловлюватися про Україну. Згодом його навіть внесли до бази "Миротворця" через публічні заяви та позицію щодо України.

Сергій Сосєдов у "Миротворці" / Скриншот з сайту

Так, в одному з інтерв'ю Сергій Сосєдов назвав Україну "хворою країною" та заявив, що російським артистам не варто сюди приїжджати. В інших своїх висловлюваннях він називав Україну "плацдармом США проти Росії" та казав, що примирення Росії та України не станеться, оскільки, на його думку, Україна перебуває під контролем США. Також Сосєдов повторював інші тези російської пропаганди.

Там ведеться така неонацистська пропаганда – просто пекельна. Геббельс відпочиває,

– говорив путініст.

У 2023 році Сосєдов навіть виступив проти Алли Пугачової, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії та засудила війну проти України. Її позицію він назвав зрадою та заявив, що пробачати співачці це не можна.

Сергій Сосєдов / Фото з відкритих джерел

Такою була його позиція в останні роки життя. Сергій Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років. Раніше ми розповідали, що стало причиною його смерті.