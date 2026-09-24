Як виявилося, смерть застала пропагандиста далеко від дому. Сергій Сосєдов помер 23 вересня в місті Нерюнгрі, що в Якутії. Туди він вирушив, аби 25 вересня очолити журі місцевого конкурсу "Перлина ДВ 2026". Проте ця поїздка стала для нього фатальною.

Мати Сосєдова, Антоніна, у коментарі російським ЗМІ поділилася моторошними подробицями того, що сталося в готелі, де зупинився її син.

Я в жахливому стані, як я можу себе почувати. Він 21-го вночі вилетів туди, до Якутії. А сьогодні подзвонив звідти Віктор Миколайович, якийсь продюсер. У готелі спускався сходами, впав, травмував голову. Викликали "швидку", на операції помер. Якийсь жах,

– розповіла жінка.

За словами Антоніни, вона наче передчувала біду і намагалася відрадити сина від такої довгої дороги. Але Сергій був непохитним.

Я йому казала: "Навіщо ти їдеш так далеко?" Ну, робота є робота. Що я буду робити, ой, Боже. Ну як же так це все буває,

– додала згорьована мати.

Стосунки Сосєдова з мамою

Ця втрата стала для літньої жінки подвійним ударом, адже вони із сином були абсолютно нерозлучні. Сосєдов ніколи не був одружений, не мав власних дітей і все життя прожив із мамою в одній квартирі. Попри солідні заробітки критика, вони відмовлялися від послуг хатніх робітниць і вели дуже скромний побут, пораючись по господарству вдвох. В інтерв'ю пропагандист часто називав матір своїм найкращим другом і панічно боявся її смерті.

Сосєдов з мамою / фото з фейсбуку

Нагадаємо, що колись Сергій Сосєдов був улюбленцем української публіки та яскравим суддею шоу "Х-Фактор". Він захоплювався Києвом, називав себе людиною "європейського складу" і навіть обіцяв вивчити українську мову. Але після 2014 року критик кардинально змінив риторику: він палко підтримав анексію Криму і перетворився на відданого рупора путінської пропаганди.



