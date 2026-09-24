Как оказалось, смерть застала пропагандиста вдали от дома. Сергей Соседов скончался 23 сентября в городе Нерюнгри, что в Якутии. Туда он отправился, чтобы 25 сентября возглавить жюри местного конкурса "Жемчужина ДВ 2026". Однако эта поездка стала для него роковой.

Мать Соседова, Антонина, в комментарии российским СМИ поделилась жуткими подробностями того, что произошло в отеле, где остановился ее сын.

Я в ужасном состоянии, как я могу себя чувствовать. Он 21-го ночью вылетел туда, в Якутию. А сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, какой-то продюсер. В отеле спускался по лестнице, упал, травмировал голову. Вызвали "скорую", на операции скончался. Какой ужас,

– рассказала женщина.

По словам Антонины, она как будто предчувствовала беду и пыталась отговорить сына от такой долгой поездки. Но Сергей был непреклонен.

Я ему говорила: "Зачем ты едешь так далеко?" Ну, работа есть работа. Что я буду делать, ой, Боже. Ну как же так все это бывает,

– добавила опечаленная мать.

Отношения Соседова с мамой

Эта утрата стала для пожилой женщины двойным ударом, ведь они с сыном были абсолютно неразлучны. Соседов никогда не был женат, не имел собственных детей и всю жизнь прожил с мамой в одной квартире. Несмотря на солидные доходы критика, они отказывались от услуг домработниц и вели очень скромный образ жизни, занимаясь хозяйством вдвоем. В интервью пропагандист часто называл мать своим лучшим другом и панически боялся ее смерти.

Соседов с мамой / фото из фейсбука

Напомним, что когда-то Сергей Соседов был любимцем украинской публики и ярким судьей шоу "Х-Фактор". Он восхищался Киевом, называл себя человеком "европейского склада" и даже обещал выучить украинский язык. Но после 2014 года критик кардинально изменил риторику: он горячо поддержал аннексию Крыма и превратился в преданного рупора путинской пропаганды.