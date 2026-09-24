Кроме того, он появлялся в других украинских телешоу, в частности в "Танцах со звездами" и программе "Шанс". Зрители хорошо запомнили шоумена благодаря его яркому поведению. Во время выступлений конкурсантов он бурно реагировал на увиденное и часто не скрывал своих эмоций.

В те годы Соседов положительно отзывался об Украине и много времени проводил в Киеве из-за работы над телепроектами. Он хорошо здесь зарабатывал, даже снимал в столице квартиру и арендовал машину с водителем. В то же время со временем его отношение к Украине изменилось. Сергей Соседов начал делать заявления, в которых поддерживал действия России и негативно высказывался об Украине. Что именно он говорил – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Еще в начале 2014 года журналист начал говорить о якобы негативном отношении к россиянам в Украине, спекулируя на теме русофобии, а впоследствии поддержал оккупацию Крыма Россией.

Я думаю, что если бы Россия не захватила Крым, там бы сейчас происходило то же самое, что на Востоке в Донецке. С Крымом так получилось, и эту ситуацию еще предстоит разобрать. Это должны разбирать историки,

– объяснял свою позицию Соседов в комментарии Кате Осадчей в 2014 году.

Сергей Соседов поддерживает аннексию Крыма: смотрите видео онлайн

А после завершения работы в украинских телешоу в 2015 году Соседов начал все резче высказываться об Украине. Впоследствии его даже внесли в базу "Миротворца" из-за публичных заявлений и позиции в отношении Украины.

Сергей Соседов в "Миротворце" / Скриншот с сайта

Так, в одном из интервью Сергей Соседов назвал Украину "больной страной" и заявил, что российским артистам не стоит сюда приезжать. В других своих высказываниях он называл Украину "плацдармом США против России" и говорил, что примирения России и Украины не будет, поскольку, по его мнению, Украина находится под контролем США. Также Соседов повторял другие тезисы российской пропаганды.

Там ведется такая неонацистская пропаганда – просто адская. Геббельс отдыхает,

– говорил путинист.

В 2023 году Соседов даже выступил против Аллы Пугачевой, которая после начала полномасштабного вторжения уехала из России и осудила войну против Украины. Ее позицию он назвал предательством и заявил, что прощать певице это нельзя.

Сергей Соседов / Фото из открытых источников

Такая была его позиция в последние годы жизни. Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Ранее мы рассказывали, что стало причиной его смерти.