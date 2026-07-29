Просто до відчаю, – Сергій Жадан назвав найбільшу проблему української музики

Відомий письменник і музикант Сергій Жадан відверто висловився про стан сучасної української музики.

У новому випуску подкасту "Звучить" він назвав, на його думку, головну проблему української сцени.

За словами Жадана, вагомим недоліком багатьох виконавців є низька якість текстів. Саме в цьому, переконаний митець, криється одна з головних слабкостей сучасної української музики.

Мені здається, що найбільшою проблемою української музики – і тієї, яка вважає себе популярною, і тієї, яка вважає себе альтернативною, – є неймовірно, просто шалено, фатально низька якість текстів. Просто до відчаю,

– зазначив Жадан.

Він запропонував шукати вихід у співпраці з професійними поетами. Зокрема, згадав радянську практику, коли тексти для естрадних пісень нерідко писали професійні поети, багато з яких були членами Спілки письменників України.

Зрозуміло, що там стояв принцип певної цензури й контролю, але в цьому щось було. Ці поети принаймні вміли римувати,

– додав артист.

При цьому він наголосив, що поезія для книжки та текст для пісні – це різні речі. За словами Жадана, автор пісень має дбати не лише про зміст, а й про те, як слова звучатимуть у поєднанні з музикою. Важливими є семантика, фоніка, ритм і побудова фраз, адже саме вони допомагають тексту органічно лягати на мелодію.

Сергій Жадан став гостем подкасту "Звучить": дивіться відео онлайн

Додамо, що нині Сергій Жадан поєднує творчу діяльність із військовою службою. Раніше він розповідав, які завдання виконує у війську.