Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з літератури

Український письменник та військовослужбовець Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з європейської літератури від Федерального міністерства житлово-комунального господарства, мистецтва, культури, ЗМІ та спорту.

Сергія Жадана привітав федеральний міністр мистецтв і культури та віцеканцлер Австрії Андреас Баблер. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт міністерва.

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Австрійську державну премію з європейської літератури присуджують з 1995 року. Нагороду отримує європейський автор за повний літературний твір, який визнаний на міжнародному рівні, що підтверджено перекладами. Твір має бути доступний німецькою мовою. Грошова винагорода – 25 тисяч євро.

Віцеканцлер Австрії Андреас Баблер зазначив, що Сергій Жадан – "один із найпроникливіших письменників сучасної європейської літератури". Він став голосом українців у світі завдяки своїй творчості.

Він повертає народу України їхній голос та індивідуальність, які вони ризикують втратити перед обличчям російської агресії. Його творчість виражає те, що не може висловити повсякденна мова. Він має літературну силу, необхідну для того, щоб свідчити та дарувати надію у часи війни й терору,

– додав Андреас Баблер.

Церемонія нагородження відбудеться 25 липня 2025 року під час Зальцбурзького фестивалю.

Коротко про Сергія Жадана

Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року в місті Старобільськ (нині Луганська область), однак часто приїжджав у Харків до своєї тітки – поетеси, перекладачки та літературознавиці Олександри Ковальової.

Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (факультет українсько-німецької філології), а пізніше навчався на аспірантурі в цьому ж виші. У 2000 році Жадан захистив дисертацію, присвячену українському футуризму: "Філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка".

Роман письменника "Ворошиловград" здобув перемогу у конкурсі "Книга року BBC" (2010 рік), а у 2014 році отримав швейцарську літературну премію Jan Michalski Prize. Серед інших відомих романів Жадана: "Депеш мод", "Месопотамія" та "Інтернат"; також він є автором поетичних збірок "Тамплієри", "Антена", "Список кораблів".