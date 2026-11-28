В'ячеслав Кравцов влаштував романтичний сюрприз одній з учасниць, відверто поговорив з іншою про сімейні цінності, а наприкінці тижня попрощався одразу з двома дівчатами.

У сьомому випуску "Холостяка-15" В'ячеслав Кравцов продовжив зближуватися з учасницями. Не обійшлося і без романтичних моментів: баскетболіст поцілував одну з учасниць і навіть повіз її до готелю. 24 Канал розповідає, чим запам'ятався новий епізод.

Особливий сюрприз і перший поцілунок з Любов'ю Конате

На початку випуску В'ячеслав Кравцов продовжив спілкування з Любов'ю Конате після попередньої церемонії троянд. Учасниця зізналася, що їй бракує уваги чоловіка, компліментів і впевненості у його почуттях. Також вона не приховувала ревнощів до інших дівчат.

Після розмови на дівчину чекав сюрприз. На великому екрані з'явився напис із запитанням, чи прийме вона троянду від В'ячеслава. Конате погодилася, а згодом між ними відбувся поцілунок.

Для Кравцова він став уже другим на проєкті. Баскетболіст повіз Любов до готелю, де заздалегідь забронював для неї окремий номер. Він хотів, щоб учасниця могла відпочити від постійного перебування в компанії інших дівчат і трохи перезавантажитися.

Побачення з Лією Янголенко: кулон замість троянди

Після романтичного вечора з Конате В'ячеслав запросив на індивідуальне побачення модель Лію Янголенко. Зустріч відбулася в лісі та була присвячена атмосфері "Лісової пісні".

Попри красиву локацію, Кравцову не вдалося повністю розкрити учасницю. Він помітив, що Лія неохоче говорить про особисті переживання та тримає певну дистанцію.

Наприкінці побачення Холостяк подарував дівчині кулон, однак троянди вона не отримала. Сам В'ячеслав зізнався, що йому складно зрозуміти Лію, адже для цього потрібно значно більше часу, ніж є на проєкті.

Відверта розмова про хворобу мами на побаченні з Тетяною Бевз

На перше індивідуальне побачення вирушила Тетяна Бевз. Під час зустрічі В'ячеслав уперше на проєкті розповів про важкий період у житті своєї родини.

Баскетболіст зізнався, що його мама має онкологічне захворювання, а лікарі діагностували майже четверту стадію раку. За словами чоловіка, ніхто не знає, скільки часу їй залишилося.

Ця розмова розчулила Тетяну. Учасниця також поділилася власним болючим досвідом – втратою сестри. Попри складні теми, їм вдалося знайти спільну мову та поговорити про сім'ю і майбутнє. Наприкінці побачення Кравцов вручив Бевз троянду.

Казкове побачення з Валерією Полянською

Для Валерії Полянської Холостяк підготував зустріч за мотивами казки "Аліса в Країні Див". Спочатку учасники виконували різноманітні завдання, а згодом продовжили спілкування за тематичним чаюванням.

Під час побачення вони говорили про життєві цінності, минуле та мрії. В'ячеслав зізнався, що йому було легко спілкуватися з Валерією і між ними виникла сильна симпатія.

На завершення зустрічі для дівчини підготували ще один сюрприз – виступ фокусника, який подарував їй троянду.

Тематичний бал і розмова з Діаною Зотовою

Ще однією подією випуску став бал, під час якого учасниці поринули в атмосферу світського вечора. Дівчата відвідали майстер-клас із бальних танців і підготували для В'ячеслава маски, кожна з яких мала символічне значення.

Втім, не обійшлося без напруження. Любов Конате розповіла іншим учасницям про свій поцілунок із Холостяком, що викликало неоднозначну реакцію.

Окремо Кравцов поговорив із Діаною Зотовою. Дівчина поділилася переживаннями через зближення чоловіка з іншими учасницями та пояснила, чому поки не готова до поцілунків. Також вони обговорили сімейні цінності й можливість поєднувати модельну кар'єру за кордоном з особистим життям.

Хто покинув "Холостяк-15" у сьомому випуску

Сьомий випуск не обійшовся без прощань: В’ячеслав Кравцов попрощався одразу з двома учасницями. Хто залишив шоу та як склалася доля дівчат – читайте в окремому матеріалі.