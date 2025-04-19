Оскароносний Шон Пенн, який підтримує Україну, показався з матір'ю загиблого пілота "Джуса"

Матір загиблого українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" поділилась фотографією з оскароносним американським актором Шоном Пенном, який підтримує Україну. Однак вона не розповіла, коли й де відбулася їхня зустріч.

Світлину з Шоном Пенном Лілія Авер'янова опублікувала у фейсбуці, пише Show 24. У руках вони тримають синьо-жовтий прапор з надписом "Привид Києва".

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Україно, твої справжні друзі завжди з тобою! Вони повсякчас думають про допомогу у нашій боротьбі. Вони надихаються і захоплюються нашою активністю, мужністю і стійкістю. Лайк вам, неймовірні українці, від зіркового Шона Пенна,

– написала матір "Джуса" під фото.

Лілія Авер'янова та Шон Пенн / Фото з фейсбуку матері "Джуса"

Для довідки! Андрій Пільщиков ("Джус") трагічно загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня 2023 року. Тоді зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39, серед загиблих були ще два пілоти.

Шон Пенн підтримує Україну

Варто зазначити, що Шон Пенн збирається зняти фільм про "Джуса". Наразі невідомо, чи обговорювали вони деталі зйомок стрічки про загиблого пілота під час зустрічі.

Оскароносний актор неодноразово висловлював підтримку Україні та приїжджав сюди. Він відвідав нашу країну ще у 2021 році. Шон Пенн побував на Донбасі та поспілкувався з українськими захисниками. Тоді стало відомо, що він хоче зняти документальний фільм про Україну.

24 лютого 2022 року в Офісі президента повідомили, що Шон Пенн прибув до Києва, аби зафіксувати події, які відбуваються в Україні, та донести світові правду про повномасштабне вторгнення Росії.

У 2023 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Суперсила" про війну Росії з Україною, який зняли Шон Пенн та Аарон Кауфман.