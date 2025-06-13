Від популярних каверів до проникливих пісень: SHUMEI виступить з великим концертом у Львові

Український співак SHUMEI у рамках великого концертного туру виступить у Львові. Захід відбудеться у понеділок, 16 червня.

Концерт артиста пройде у Львівській національній опері. Про це повідомляє Show 24.

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Масштабний тур SHUMEI (TOUR – 2025) Україною та Європою зробить зупинку у рідному місті співака, Львові. 16 червня там відбудеться сольний концерт.

SHUMEI – представник молодої сучасної української сцени, творчість якого об'єднує серця слухачів. На концерті співак виконає як кавери на популярні пісні, так і власні проникливі композиції.

Спеціальною гостею концерту у Львові стане співачка DOMIY.

Чим відомий SHUMEI

Співак став популярним після композиції "Біля тополі", яка передавала емоції українців на початку повномасштабного вторгнення. Згодом SHUMEI представив кілька успішних дуетів з Тіною Кароль, Златою Огнєвіч та DOMIY.

SHUMEI у 2024 році став переможцем премії YUNA в номінації "Найкращий дует/колаборація" за трек "Буревіями" зі Златою Огнєвіч. Свою першу премію він отримав за переспів пісні польського гурту Enej "Біля тополі".