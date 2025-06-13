Від популярних каверів до проникливих пісень: SHUMEI виступить з великим концертом у Львові
- SHUMEI виступить з великим концертом у Львівській національній опері 16 червня в рамках туру Україною та Європою.
- На концерті виступатиме спеціальна гостя, співачка DOMIY, а сам SHUMEI виконає як кавери, так і власні пісні.
- SHUMEI здобув популярність завдяки композиції "Біля тополі" та отримав премію YUNA за трек "Буревіями" зі Златою Огнєвіч.
Український співак SHUMEI у рамках великого концертного туру виступить у Львові. Захід відбудеться у понеділок, 16 червня.
Концерт артиста пройде у Львівській національній опері. Про це повідомляє Show 24.
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Масштабний тур SHUMEI (TOUR – 2025) Україною та Європою зробить зупинку у рідному місті співака, Львові. 16 червня там відбудеться сольний концерт.
SHUMEI – представник молодої сучасної української сцени, творчість якого об'єднує серця слухачів. На концерті співак виконає як кавери на популярні пісні, так і власні проникливі композиції.
Спеціальною гостею концерту у Львові стане співачка DOMIY.
Чим відомий SHUMEI
Співак став популярним після композиції "Біля тополі", яка передавала емоції українців на початку повномасштабного вторгнення. Згодом SHUMEI представив кілька успішних дуетів з Тіною Кароль, Златою Огнєвіч та DOMIY.
SHUMEI у 2024 році став переможцем премії YUNA в номінації "Найкращий дует/колаборація" за трек "Буревіями" зі Златою Огнєвіч. Свою першу премію він отримав за переспів пісні польського гурту Enej "Біля тополі".