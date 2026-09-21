Старший син Олега Скрипки відповів на критику після демобілізації: "Виконував бойові задачі"

Старший син лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки, 21-річний Роман, завершив військову службу та демобілізувався. На тлі цього у соцмережах з'явилися закиди щодо його звільнення з лав ЗСУ.

У Threads Роман відповів на критику та пояснив, чому залишив військову службу і на якій підставі має право на відстрочку від мобілізації.

Так, один із користувачів дорікнув хлопцеві через його звільнення з армії. У відповідь Роман зазначив, що під час служби перебував у бойовій бригаді та виконував бойові завдання.

Я – той "син Скрипки", який мобілізувався, і служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові задачі. Наразі демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку,

– написав син музиканта.

Син Олега Скрипки відреагував на хейт у мережі / Скриншот з Threads

У коментарях Роман пояснив, що проходив службу за програмою "Контракт 18-24". Це добровільний формат військової служби для молоді віком від 18 до 24 років. Після завершення контракту військовослужбовці за відповідних умов мають право на 12-місячну відстрочку від мобілізації.

Водночас Роман не планує остаточно залишати військову службу. За його словами, після завершення дії відстрочки він хоче знову підписати контракт зі Збройними Силами України.

Роман Скрипка розповів про службу / Скриншоти з Threads

Варто нагадати, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка є багатодітним батьком. Раніше артист уже розповідав чим займається та як заробляє на життя його молодший син Устим.