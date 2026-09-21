В Threads Роман ответил на критику и объяснил, почему покинул военную службу и на каком основании имеет право на отсрочку от мобилизации.

Так, один из пользователей упрекнул парня за его увольнение из армии. В ответ Роман отметил, что во время службы находился в боевой бригаде и выполнял боевые задачи.

Я – вот тот самый "сын Скрипки", который был мобилизован, служил в боевой бригаде и выполнял непосредственно боевые задачи. Сейчас я демобилизовался и имею законное основание для отсрочки,

– написал сын музыканта.

Сын Олега Скрипки отреагировал на хейт в сети / Скриншот из Threads

В комментариях Роман пояснил, что проходил службу по программе "Контракт 18-24". Это добровольный формат военной службы для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. По окончании контракта военнослужащие при соответствующих условиях имеют право на 12-месячную отсрочку от мобилизации.

В то же время Роман не планирует окончательно уходить с военной службы. По его словам, по истечении срока отсрочки он хочет вновь подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.

Роман Скрипка рассказал о службе / Скриншоты из Threads

Стоит напомнить, что фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка – многодетный отец. Ранее артист уже рассказывал, чем занимается и как зарабатывает на жизнь его младший сын Устим.