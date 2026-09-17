Однако на днях в программе "Утренний кофе" он поделился, чем сейчас занимаются его дети и как зарабатывают деньги.

В частности, музыкант рассказал о старшем сыне Романе, который сейчас служит. По словам Скрипки, парень уже самостоятельно зарабатывает. В то же время его контракт скоро заканчивается, поэтому сын уже возвращается.

Старший сын уже сам зарабатывает. Он служит, и ему поступают выплаты. Кстати, у него заканчивается контракт, он уже возвращается,

– сказал музыкант о Романе.

Также Олег Скрипка рассказал о младшем сыне Устиме. Он занимается творчеством и зарабатывает благодаря YouTube и TikTok.

Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн

У артиста также есть две дочери – Олеся, 2010 года рождения, и Зоряна, 2012 года рождения. Детей музыканту родила его жена Наталья Сидь, на которой он женился в 1997 году.

Сейчас девочки учатся в школе. Ранее Скрипка рассказывал, что старший сын учился на археолога и историка. По словам артиста, он предлагал сыновьям поступить в зарубежные вузы, однако ребята решили остаться в Киеве. Олег Скрипка также отмечал, что все его дети творческие. Они умеют играть на музыкальных инструментах, а дочери Олеся и Зоряна еще и хорошо рисуют.

Ранее мы рассказывали о том, как сейчас выглядят дочери Сергея Притулы Соломия и Стефания.