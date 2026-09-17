Однак днями у програмі "Ранкова кава" поділився, чим зараз займаються його діти та як заробляють гроші.

Зокрема, музикант розповів про старшого сина Романа, який нині служить. За словами Скрипки, хлопець уже самостійно заробляє. Водночас його контракт невдовзі завершується, тож син уже повертається.

Старший син уже сам заробляє. Він служить, і йому йдуть виплати. До речі, у нього закінчується контракт, він уже повертається,

– сказав музикант про Романа.

Також Олег Скрипка розповів про молодшого сина Устима. Він займається творчістю та заробляє завдяки ютубу та тіктоку.

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

У артиста також є дві доньки – Олеся, 2010 року народження, та Зоряна, 2012 року народження. Дітей музикантові народила його дружина Наталія Сидь, з якою він одружився у 1997 році.

Наразі дівчата навчаються у школі. Раніше Скрипка розповідав, що старший син навчався на археолога та історика. За словами артиста, він пропонував синам вступити до закордонних вишів, однак хлопці вирішили залишитися в Києві. Олег Скрипка також зазначав, що всі його діти творчі. Вони вміють грати на музичних інструментах, а доньки Олеся та Зоряна ще й добре малюють.

Раніше ми розповідали про те, як зараз виглядають доньки Сергія Притули Соломія та Стефанія.