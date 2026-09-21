Єдиний син Сінді Кроуфорд помер у 27 років

Єдиний син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, Преслі Гербер, помер у віці 27 років.

Про це повідомило видання TMZ із посиланням на судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес.

Преслі помер 20 вересня в реабілітаційному закладі. Причина смерті наразі невідома, а розтин ще не завершили. Представник родини підтвердив смерть Преслі та попросив поважати приватність близьких у цей складний час.

Родина просить про приватність у цей надзвичайно складний і болісний час,

– заявив представник Сінді Кроуфорд, Ренді Гербера та їхньої доньки Кайї Гербер.

Преслі Гербер з сестрою, мамою та батьком / Фото Getty images

Що відомо про сина Сінді Кроуфорд?

Преслі Гербер, як і його мати, пов'язав життя з модельною індустрією. Він розпочав кар'єру ще підлітком, з'являвся на сторінках глянцевих видань і брав участь у показах відомих модних брендів.

Втім, за межами модельної кар'єри Преслі стикався із серйозними проблемами. У січні 2019 року його заарештували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Пізніше того ж року суд призначив йому три роки випробувального терміну, зобов'язав пройти спеціальну програму для водіїв, яких притягнули до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а також відпрацювати два дні громадських робіт.

Згодом Преслі почав відкрито розповідати про проблеми із залежністю та психічним здоров'ям. Він ділився власним досвідом відновлення, а також говорив про депресію та панічні атаки. Через соцмережі Гербер намагався підтримувати інших людей, які переживають подібний досвід.

До слова, лише на початку вересня Кайя Гербер, донька Сінді Кроуфорд і сестра Преслі, відзначила свій 25-й день народження.