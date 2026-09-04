3 вересня родина Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера святкувала особливу дату. Їхній доньці, успішній манекенниці та акторці Каї Гербер, виповнилося 25 років. З цієї нагоди зіркова матуся опублікувала зворушливий допис в інстаграмі, доповнивши його спільним свіжим кадром та милим дитячим фото Каї, де тій близько року-півтора.

Сінді Кроуфорд з донькою / фото з інстаграму

У своєму зверненні Кроуфорд не стримувала емоцій та відзначила найкращі риси своєї спадкоємиці.

З 25-річчям, моя (вже не така й маленька) Кая. Мудра не по роках і сповнена співчуття, доброти та любові. Спостерігати за тим, як ти виросла у прекрасну жінку, якою ти є сьогодні, – одне з найбільших благословень у моєму житті. Завжди тобою пишаюся!

– написала супермодель.

Сінді Кроуфорд з донькою / фото з інстаграму

Варто зазначити, що Кая впевнено крокує стопами матері. Дівчина дебютувала на подіумі під час Тижня моди в Нью-Йорку ще у 2017 році. Нині вона успішно розвиває не лише модельну, а й акторську кар'єру, нещодавно з'явившись у серіалі "Уламки".

Сама ж 60-річна Сінді Кроуфорд теж не пасе задніх і продовжує захоплювати мережу своїм виглядом. Кроуфорд зізнається, що секрет її розкішного вигляду – це регулярні тренування 3-4 рази на тиждень, збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Її рутина включає пілатес, кардіо, силові вправи та прогулянки на свіжому повітрі.

Донька Сінді Кроуфорд вражає неймовірною генетикою: під час нещодавнього виходу у світ 24-річну Каю Гербер навіть сплутали з її легендарною матір'ю.



