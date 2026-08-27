Відома манекенниця та акторка завітала на Відкритий чемпіонат США з тенісу, який проходить у Нью-Йорку. Проте увагу прихильників та об'єктиви папараці привернув не стільки сам турнір, скільки бездоганний образ дівчини. Про це повідомляє видання Тabloid.

Для виходу у світ Кая обрала надзвичайно елегантний аутфіт. Зірка з'явилася неподалік стадіону в обтислій чорній мідісукні з витонченим декольте. Свій лук вона доповнила стильними босоніжками на підборах та лаконічною сумочкою. Знаменитість вирішила не перевантажувати образ зайвими деталями, використавши лише мінімалістичні сережки, класичний годинник і трендові сонцезахисні окуляри.

Кая Гербер / Getty Images

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Саме цей вишуканий та стриманий вигляд спровокував бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники одразу помітили вражаючу схожість молодої моделі з Сінді Кроуфорд у роки її найвищої популярності. Коментатори буквально засипали дівчину компліментами, відзначаючи їхній спільний фірмовий стиль.

Кая Гербер / Getty Images

"Вона зовсім як її мама! Це наче повернення Сінді", "Це ж Сінді", "Я подумав, що це архівне фото Кроуфорд", "Елегантна, проста та з тим миттєво впізнаваним стилем, як у Сінді Кроуфорд", – пишуть захоплені користувачі.

До речі, Аліна Гросу здивувала схожістю свого сина та молодшого брата і показала архівне фото.

