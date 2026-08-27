Известная модель и актриса посетила Открытый чемпионат США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. Однако внимание поклонников и объективы папарацци привлек не столько сам турнир, сколько безупречный образ девушки. Об этом сообщает издание Tabloid.

Для выхода в свет Кая выбрала чрезвычайно элегантный наряд. Звезда появилась недалеко от стадиона в облегающем черном платье-миди с изящным декольте. Свой лук она дополнила стильными босоножками на каблуке и лаконичной сумочкой. Знаменитость решила не перегружать образ лишними деталями, использовав лишь минималистичные серьги, классические часы и трендовые солнцезащитные очки.

Кая Гербер / Getty Images

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Именно этот изысканный и сдержанный образ вызвал бурную реакцию в сети. Поклонники сразу заметили поразительное сходство молодой модели с Синди Кроуфорд в годы ее наибольшей популярности. Комментаторы буквально засыпали девушку комплиментами, отмечая их общий фирменный стиль.

Кая Гербер / Getty Images

"Она совсем как ее мама! Это словно возвращение Синди", "Это же Синди", "Я подумал, что это архивное фото Кроуфорд", "Элегантная, простая и с тем мгновенно узнаваемым стилем, как у Синди Кроуфорд", – пишут восторженные пользователи.

Кстати, Алина Гросу удивила сходством своего сына и младшего брата и показала архивное фото.

