Моделінг, арешт і боротьба із залежністю: що відомо про сина Сінді Кроуфорд, який помер у 27

У родині Сінді Кроуфорд сталася трагедія – її єдиний син Преслі Гербер помер у 27 років.

У нього залишилися батьки та сестра Кайя Гербер, яка на початку вересня відзначила 25-річчя. Як склалася модельна кар'єра Преслі, з якими проблемами він стикався та що відомо про його смерть – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Преслі народився 1999 року в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія. За його словами, у дитинстві він був дуже активним: займався різними видами спорту, зокрема серфінгом, водним поло та плаванням. У підлітковому віці Преслі зацікавився модою та розпочав модельну кар'єру. Серед відомих брендів, з якими він працював, – Moschino, Dolce & Gabbana та Calvin Klein. Він брав участь у модних показах у Лос-Анджелесі та Мілані, а також знімався в рекламних кампаніях.

Преслі Гербер / Фото Getty images

Втім, у 2019 році Преслі заарештували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Пізніше суд призначив Герберу три роки випробувального терміну, зобов'язав пройти спеціальну програму для водіїв, яких притягнули до відповідальності за керування в нетверезому стані, а також відпрацювати два дні громадських робіт.

Пізніше Преслі почав відкрито розповідати про свої проблеми. Він говорив про депресію, панічні атаки та залежність, а також ділився власним досвідом відновлення. Своїми історіями Гербер хотів підтримати людей, які також переживають складний період.

Про проблеми брата нещодавно розповіла і Кайя Гербер. У вересневому інтерв’ю Vogue модель згадала про його багаторічну боротьбу із залежністю. За словами Кайї, складнощі Преслі вплинули й на неї саму: вона звикла не просити про допомогу, адже не хотіла створювати додаткові труднощі для родини. Водночас Кайя зізналася, що пишається відкритістю брата.

Більшу частину нашого життя мої батьки були дуже, дуже непублічними й нічого не розповідали – а тепер у нас є цей неймовірний учитель, мій брат, який каже: "Я буду максимально відкритим і справжнім перед усіма",

– розповідала модель.

Преслі Гербер та його сестра Кайя / Фото Getty images

Що відомо про смерть Преслі Гербера

За інформацією судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес, 20 вересня Преслі Гербер помер у реабілітаційному закладі. Йому було 27 років.

Представник родини підтвердив смерть Преслі та попросив поважати приватність його близьких у цей складний час.

Преслі Гербер з родиною / Фото Getty images

Причина смерті наразі невідома. Судово-медична експертиза триває, а розтин ще не завершили.

Нагадаємо, що раніше померла відома американська акторка Гейден Панеттьєрі.