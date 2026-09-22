"Я дуже розбитий": Бруклін Бекхем емоційно відреагував на смерть 27-річного сина Сінді Кроуфорд

Світовий шоубізнес сколихнула звістка про смерть 27-річного Преслі Гербера – сина супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренде Гербера. Друзі та колеги моделі публічно реагують на трагічну новину й діляться спогадами про Преслі.

Серед тих, хто не зміг залишитися осторонь, – старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін Пелтц Бекхем. Він присвятив померлому другові публікацію в інстаграм-сторіс.

Бруклін опублікував фотографію, на якій вони з Преслі стоять поруч, обійнявши один одного. Свій допис він супроводив емоційним повідомленням.

Я дуже розбитий. Преслі, ти був найдобрішою людиною, і ми дуже сумуватимемо за тобою. Ми любимо тебе,

– написав Бекхем.

Бруклін Бекхем емоційно відреагував на смерть Преслі Гербера / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас рідні Преслі Гербера поки не робили публічних заяв про його смерть. Представник родини Кроуфорд-Гербер лише підтвердив трагічну новину та попросив поважати приватність близьких у цей складний період.

Відомо, що протягом останніх років Преслі Гербер боровся із залежністю та супутніми психологічними проблемами. 27-річний хлопець помер у реабілітаційному закладі.

Тим часом ЗМІ вже повідомили ймовірну причину смерті моделі.