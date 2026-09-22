Среди тех, кто не смог остаться в стороне, – старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Пельтц Бекхэм. Он посвятил умершему другу публикацию в Instagram Stories.
Бруклин опубликовал фотографию, на которой они с Пресли стоят рядом, обняв друг друга. Свой пост он сопроводил эмоциональным сообщением.
Я очень разбит. Пресли, ты был самым добрым человеком, и мы будем очень скучать по тебе. Мы любим тебя,
– написал Бекхэм.
Бруклин Бекхэм эмоционально отреагировал на смерть Пресли Гербера / Скриншот из Instagram Stories
В то же время родные Пресли Гербера пока не делали публичных заявлений о его смерти. Представитель семьи Кроуфорд-Гербер лишь подтвердил трагическую новость и попросил уважать частную жизнь близких в этот сложный период.
Известно, что в последние годы Пресли Гербер боролся с зависимостью и сопутствующими психологическими проблемами. 27-летний парень скончался в реабилитационном центре.
Между тем СМИ уже сообщили о вероятной причине смерти модели.