Що відомо про єдиного сина Тіни Кароль – Веніаміна, який хоче повернутись в Україну

Веніамін Огір – син Тіни Кароль та продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році внаслідок онкології. На момент весілля співачка уже була вагітна, а хлопчик з'явився на світ 18 листопада 2008 року.

Коли його батько помер, то Веніамін усе усвідомлював. Тоді зіркова мама відправила 8-річного сина за кордон на навчання, де він перебуває і досі, пише 24 Канал.

Що відомо про Веніаміна Огіра

Кароль мусила ухвалити таке рішення, бо, за її словами, після трагедії хлопця оточили надмірною турботою і вона хвилювалась, що дитина виросте у "тепличних умовах".

Він добре знав тоді, що сталося. Ми йому прямо сказали. І я сказала, що він тепер єдиний чоловік. Він одразу подорослішав і взяв відповідальність якусь на себе, як малеча. Це боляче, але я мусила так зробити,

– казала артистка.

Тіна Кароль з сином і чоловіком / Фото з мережі

Від так, уже багато років Веніамін живе у Лондоні. Син зіркової матусі навчався у престижній школі і володіє декількома іноземними мовами: англійською, французькою та іспанською.

Свого часу знаменитості дуже допомогла одна родина у Великій Британії. Саме з ними мешкає юнак.

Це чудова родина, послана мені Господом. Коли я реально розуміла, що мені треба розрулити навчання дитини, це у 2014 році, кар'єру у 2013-2014 роках, його становлення, весь бюджет, колектив і т. д. З'явилася родина, вони допомогли мені у всьому,

– відверто ділилась Тіна.

Веніамін Огір / Фото з мережі

Виконавиця наголошувала, що спеціально обрала для сина міжнародну спільноту, де Веніамін не має впливу саме російського середовища. Відомо також те, що хлопець вже оприділився з професією. Він обрав економіку та політологію, адже професійне спрямування учні обирають ще у старших класах.

Чи планує син Тіни Кароль повертатись в Україну?

Нещодавно співачка розповіла, що хлопець має у планах повернутись на Батьківщину, коли завершить навчання.

Тіна Кароль із сином / Фото з інстаграму співачки

Журналісти також поцікавились, чи буде знаменитість проти, якщо хлопець захоче долучитись до війська. Співачка без вагань заявила, що з розумінням поставиться до будь-якого рішення дитини.

Що скаже дитина, те й буде. Він справді розумний хлопчик, і він знадобиться у багатьох сферах. І я завжди вірила, що представляти Україну на майбутнє повинні люди, які вільно говорять англійською, вільно говорять ще мовами. А він говорить,

– поділилася виконавиця.

Тіна переконана, що саме молодь, яка має досвід української та закордонної освіти, буде відбудовувати Україну.

Раніше зіркова матуся і висловилась щодо особистого життя уже дорослого сина.

За її словами, наразі юнак не має стосунків, а сама вона з іронією оцінює свій майбутній статус свекрухи.

Щодо обраниці, то не дійшло у нас до цього. Буду жахливою свекрухою, просто навіть не ставайте у чергу,

– жартома додала артистка.

Наразі Веніамін ще у Великій Британії і там продовжує розвивати свої таланти. Він займається українськими народними танцями та нещодавно посів перше місце на британських змаганнях.

Днями про свого 22-річного сина також розповів і третій президент України – Віктор Ющенко.