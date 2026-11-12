Схожі на тата чи на маму: який мають вигляд сини Енн Гетевей і Адама Шульмана

Голлівудська акторка ретельно оберігає сім'ю від зайвої уваги, тому кожна поява її дітей на публіці стає приводом для обговорень. Та деякі подробиці про хлопчиків усе ж відомі.

Напередодні 44-річчя Енн Гетевей 24 Канал вирішив пригадати, що відомо про її сім'ю. Разом із чоловіком Адамом Шульманом акторка виховує двох синів, які рідко з'являються перед камерами, а незабаром подружжя стане батьками втретє.

Як виглядає старший син Енн Гетевей

Першим у родині з'явився Джонатан Роузбенкс Шульман. Хлопчик народився 24 березня 2016 року в Лос-Анджелесі. Його друге ім'я має особливе значення: воно поєднує імена бабусь із боку обох батьків.

Одного разу зовнішність Джонатана стала предметом обговорень у мережі. У 2019 році папараці сфотографували хлопчика під час прогулянки з батьками. Тоді він мав довге кучеряве волосся, через яке перехожі та користувачі соцмереж могли сприйняти його за дівчинку. Фото малюка викликало чимало коментарів, а деякі шанувальники відзначали його схожість із татом.

Старший син Енн Гетевей / Колаж 24 Канал

Що відомо про молодшого сина акторки

У листопаді 2019 року Енн Гетевей та Адам Шульман вдруге стали батьками. Молодшого сина назвали Джеком, однак його ім'я акторка розсекретила лише восени 2020 року, коли хлопчикові було майже 11 місяців.

Цікаво, що під час вагітності Джеком Гетевей працювала над фільмом "Відьми". Акторка також розповідала про стосунки між братами. За її словами, Джонатан добре прийняв появу молодшого члена сім'ї, а коли Джек підріс, хлопчики почали разом гратися та боротися.

Старший син Енн Гетевей / Колаж 24 Канал

У серпні 2026 року сини знову привернули увагу публіки. Разом із батьком вони прийшли підтримати маму на церемонії Disney Legends, де Енн Гетевей отримала почесне звання легенди Disney.

Що відомо про третю вагітність Енн Гетевей

19 червня 2026 року акторка оголосила, що чекає на третю дитину. Вона опублікувала в Instagram відео з помітним округлим животиком і залишила короткий підпис "Baby, I'm yours".

Вагітна Енн Гетевей / Фото з інстаграму annehathaway

Згодом Гетевей зізналася, що вони з чоловіком знають стать майбутньої дитини, але поки не хочуть розкривати цю інформацію публічно. В інтерв'ю CBS Mornings у жовтні акторка також розповіла, що вони з Адамом намагаються насолодитися останніми тижнями життя вчотирьох, адже незабаром звичний ритм родини зміниться.

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