Сини Григорія та Христини Решетників ходять до однієї з найпрестижніших шкіл Києва. Вартість навчання там не є таємницею, адже відповідну інформацію можна знайти на офіційному сайті закладу.

Про це Григорій Решетник сказав у проєкті "Тур зірками", передає Show 24. За словами телеведучого, вони з дружиною звертали увагу на комфорт, а не на престиж, коли обирали школу для дітей.

Сини Решетників навчаються у Новопечерській школі, яка розташована у Печерському районі столиці.

Ми обирали школу не за престижем, а за комфортом. Діти не могли дочекатись, коли підуть до школи, тому що друзі, атмосфера, вчителі. І дуже радісно, що є ось такі можливості. Що стосується фінансів – усе можна на офіційному сайті дізнатись. Найголовніше, що ці всі кошти зароблені чесно, справедливо. Я радий, що є можливість давати дітям якісну освіту,

– зазначив Григорій.

Дружина телеведучого підкреслила, що вони не економлять на дітях. Подружжя намагається забезпечити їм максимальний комфорт.

Вартість навчання у школі, в якій навчаються сини Решетників / Скриншот з сайту

Христина Решетник також розповіла, що у перші тижні навчання було складно налагодити графіки дітей, зокрема гуртки, додаткові заняття з вчителями, спорт, проте зараз усе добре.

Дітей намагаємося привчати до самостійності. Насправді класний такий період, хоч дуже складний, але вони нам дають енергію, сили,

– додала Христина.

Сім'я Решетників у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

До речі! Раніше Григорій Решетник показав в інстаграмі сімейні фотографії з 1 вересня. Старший син Іван розпочав навчання у 6 класі, Дмитро – у 3, а Олександр пішов до старшої підготовчої групи.

Коротко про сім'ю Григорія Решетника?