SKYLERR виходить заміж: співачці зробив пропозицію її коханий-адвокат

Співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) виходить заміж. Її коханий, адвокат Євген Пронін, зробив їй пропозицію.

Пара вже поділилася романтичними кадрами з освідчення в інстаграмі.

SKYLERR опублікувала відео, на якому показала, як Євген освідчився їй. Закохані разом знімали відео під трек "Червоний мак", а в один момент Євген став на одне коліно та дістав каблучку. Валерія не одразу зрозуміла, що відбувається. Співачка була шокована несподіваним освідченням, але зрештою сказала коханому омріяне "так".

Поки Євген робив пропозицію, фотографи паралельно знімали цей момент на пам'ять. На опублікованих кадрах також видно, що чоловік подарував коханій букет червоних троянд.

Додамо, що про роман SKYLERR та Євгена Проніна тривалий час ходили чутки у шоубізнесових кулуарах. Втім, свої стосунки пара підтвердила лише на початку 2026 року.