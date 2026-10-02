Пара уже поделилась романтическими кадрами с предложения руки и сердца в инстаграме.

SKYLERR опубликовала видео, на котором показала, как Евгений сделал ей предложение. Влюбленные вместе снимали видео под трек "Червоний мак", а в один момент Евгений опустился на одно колено и достал кольцо. Валерия не сразу поняла, что происходит. Певица была шокирована неожиданным предложением, но в конце концов сказала любимому долгожданное "да".

Пока Евгений делал предложение, фотографы параллельно снимали этот момент на память. На опубликованных кадрах также видно, что мужчина подарил возлюбленной букет красных роз.

Добавим, что о романе SKYLERR и Евгения Пронина долгое время ходили слухи в шоу-бизнесовых кулуарах. Впрочем, свои отношения пара подтвердила лишь в начале 2026 года.