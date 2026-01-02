В новогоднюю ночь артистка подтвердила роман с Прониным. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу SKYLERR.

Важно Почти потеряла зрение: актрисе сериала "Поймать Кайдаша" нужна срочная операция

Валерия опубликовала серию романтических фото с Евгением: на снимках пара целуется, обнимается, дурачится и мило позирует вместе.

Итоги не одного года,

– отметила артистка под публикацией.

Ранее блогер Александр Волошин в интервью, которое вышло на ютуб-канале Василия Тимошенко, рассказывал, что имел отношения с Валерией. По его словам, это был киевский роман, который быстро закончился.

Что известно о личной жизни Евгения Пронина?