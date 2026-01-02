У новорічну ніч артистка підтвердила роман із Проніним. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку SKYLERR.

Важливо Майже втратила зір: акторці серіалу "Спіймати Кайдаша" потрібна термінова операція

Валерія опублікувала серію романтичних фото з Євгеном: на знімках пара цілується, обіймається, дуркує та мило позує разом.

Підсумки не одного року,

– зазначила артистка під публікацією.

Раніше блогер Олександр Волошин в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-канал Василя Тимошенка, розповідав, що мав стосунки з Валерією. За його словами, це був київський роман, який швидко закінчився.

Що відомо про особисте життя Євгена Проніна?