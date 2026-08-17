Слава Дьомін втратив найріднішу людину та розчулив мережу прощанням з нею

Український телеведучий та інтерв'юер Слава Дьомін поділився трагічною звісткою про втрату близької людини. На 96-му році пішла з життя його рідна бабуся Галина Яківна, за здоров'я якої родина боролася останні кілька місяців.

Сумну новину шоумен повідомив на своїй сторінці в Instagram. Слава не став розкривати медичні подробиці недуги, проте зізнався, що до останнього подиху був поруч і намагався зробити все можливе, аби полегшити стан рідної людини. Ведучий опублікував останнє спільне фото та залишив щемливий допис.

Ось і все… Моєї бабусі більше немає. Але тільки фізично. Бо в пам’яті вона назавжди. 2,5 місяці ми намагались покращити стан, але…,

– написав Дьомін.

Бабуся Слави Дьоміна / фото з інстаграму

У коментарях під публікацією зіркові колеги та прихильники одразу висловили свої щирі співчуття. Акторка Наталка Денисенко зазначила: "Бабусі – це завжди особливі люди для онуків". Блогерка Раміна Есхакзай наголосила, що дожити до зрілого віку онука – це велике щастя.

Своєю чергою, продюсер Євген Фешак підкреслив ту важливу роль, яку Галина Яківна відіграла у формуванні Слави як особистості: "Вона зробила велику роботу, виховавши і сформувавши тебе. Вічна памʼять".

Коментарі / скриншот з інстаграму

Також ведучий показав селфі з бабусею з власного автомобіля.

Останнє спільне фото. Дякую тобі за все, що ти для мене зробила. Нехай там тобі буде добре,

– щемливо підписав фото Дьомін.

Дьомін з бабусею / фото з інстаграму

Варто зазначити, що ще навесні цього року Слава Дьомін ділився теплими кадрами спільної прогулянки з бабусею. Тоді 95-річна Галина Яківна мала дуже життєрадісний вигляд, гуляла з онуком весняним Львовом, пила каву та розповідала історії.

Нещодавно Слава Дьоміна сфотографували в аеропорту. Ведучий не став приховувати свій виїзд за кордон заради довгоочікуваної відпустки, а одразу відреагував на хейт і пояснив законні підстави для подорожі.

