Печальную новость шоумен сообщил на своей странице в инстаграме. Слава не стал раскрывать медицинские подробности болезни, однако признался, что до последнего вздоха был рядом и пытался сделать все возможное, чтобы облегчить состояние родного человека. Ведущий опубликовал последнее совместное фото и оставил трогательный пост.

Вот и все… Моей бабушки больше нет. Но только физически. Потому что в памяти она останется навсегда. 2,5 месяца мы пытались улучшить ее состояние, но…,

– написал Демин.

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Бабушка Славы Демина / фото из инстаграма

В комментариях под публикацией коллеги-звезды и поклонники сразу выразили свои искренние соболезнования. Актриса Наталья Денисенко отметила: "Бабушки – это всегда особенные люди для внуков". Блогер Рамина Эсхакзай подчеркнула, что дожить до зрелого возраста внука – это большое счастье.

В свою очередь, продюсер Евгений Фешак подчеркнул ту важную роль, которую Галина Яковлевна сыграла в формировании Славы как личности: "Она проделала большую работу, воспитав и сформировав тебя. Вечная память".

Комментарии / скриншот из инстаграма

Также ведущий показал селфи с бабушкой из собственного автомобиля.

Последнее совместное фото. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Пусть там тебе будет хорошо,

– с щемящим чувством подписал фото Демин.

Демин с бабушкой / фото из инстаграма

Стоит отметить, что еще весной этого года Слава Демин делился теплыми кадрами совместной прогулки с бабушкой. Тогда 95-летняя Галина Яковлевна выглядела очень жизнерадостной, гуляла с внуком по весеннему Львову, пила кофе и рассказывала истории.

Недавно Славу Демина сфотографировали в аэропорту. Ведущий не стал скрывать свой выезд за границу ради долгожданного отпуска, а сразу отреагировал на хейт и объяснил законные основания для поездки.

