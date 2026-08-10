Недавно звезда сообщил поклонникам, что отправляется в отпуск, и поделился фотографией из автомобиля, не раскрывая своего маршрута. Позже очевидцы засняли его в аэропорту Варшавы.

Слава Демин / фото из инстаграма

Этот факт мгновенно вызвал волну критики в социальных сетях: часть пользователей стала предполагать, что телеведущий выехал незаконно и пытается уклониться от службы.

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Чтобы остановить распространение слухов, знаменитость опубликовал официальное разъяснение. Он заверил, что имеет абсолютно законное право на пересечение границы, которым регулярно пользуется еще с начала полномасштабного вторжения в рабочих и волонтерских целях.

Выезжать могу с 2022 года. Выезжал и за волонтерской помощью, и не только. Рассказывал об этом несколько раз. Бежать из страны не собираюсь. Скоро вернусь,

– подчеркнул ведущий.

По словам Демина, его военно-учетные документы полностью в порядке. Кроме того, он объяснил, почему не освещает свои поездки в блоге. Слава считает, что публиковать подобный контент в такое сложное время просто неправильно. Однако он подчеркнул, что не пытается скрываться от людей на улицах, поэтому сознательно не носит маскирующих темных очков или кепок.

Показывать поездки за границу в такое время не считаю правильным. Черные очки и кепки не надеваю и не прячусь,

– заявил Демин.

Слава Демин о выезде за границу / скриншот из инстаграма

Избранник Натальи Денисенко также беспрепятственно выезжает за границу и совершенно этого не скрывает. Юрий Савранский охотно делится кадрами отдыха с любимой в соцсетях и даже раскрыл основания, на которых пересекает границу.