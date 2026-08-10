Нещодавно зірка повідомив прихильникам, що вирушає у відпустку, та поділився світлиною з автомобіля, не розкриваючи свого маршруту. Згодом очевидці зафільмували його в аеропорту Варшави.

Слава Дьомін / фото з інстаграму

Цей факт миттєво спровокував хвилю критики в соціальних мережах: частина користувачів почала припускати, що телеведучий виїхав незаконно та намагається уникнути служби.

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Щоб зупинити поширення чуток, знаменитість опублікував офіційне роз'яснення. Він запевнив, що має абсолютно законне право на перетин кордону, яким регулярно користується ще з початку повномасштабного вторгнення для робочих та волонтерських справ.

Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Втікати з країни не збираюсь. Скоро повернусь,

– наголосив ведучий.

За словами Дьоміна, його військово-облікові документи повністю впорядковані. Окрім цього, він пояснив, чому не висвітлює свої поїздки в блозі. Слава вважає, що публікувати подібний контент у такий складний час просто неправильно. Проте він підкреслив, що не намагається ховатися від людей на вулицях, тому свідомо не носить маскувальних темних окулярів чи кепок.

Показувати поїздки за кордон в такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри й кепки не одягаю і не ховаюсь,

– заявив Дьомін.

Слава Дьомін про виїзд за кордон / скриншот з інстаграму

Обранець Наталки Денисенко також безперешкодно виїжджає за кордон і зовсім цього не приховує. Юрій Савранський охоче ділиться кадрами відпочинку з коханою у соцмережах і навіть розсекретив підстави, на яких перетинає кордон.