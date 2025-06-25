Де зараз Слава Камінська, яка наробила галасу фото з нібито Януковичем

Мережу сколихнула нова публікація Слави Камінської: співачка показала світлину з чоловіком, підозріло схожим на Віктора Януковича. Це викликало хвилю обговорень та питань – хто насправді на фото і чому артистка відпочиває на Канарах із президентом-втікачем.

Що відомо про кар'єру Слави Камінської, її особисте життя та де вона зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Слава Камінська, справжнє ім’я якої Ольга Кузнєцова, народилася в Одесі. З дитинства майбутня співачка займалася вокалом і акробатикою. Вищу освіту здобула в Києві, отримавши фах викладачки вокалу. Популярність прийшла до Слави Камінської у 2000-х, коли вона стала учасницею гурту "НеАнгели" разом із Вікторією Смеюхою під керівництвом продюсера Юрія Нікітіна.

Юрій Нікітін з учасницями дуету "НеАнгели" / Фото з відкритих джерел

За роки роботи на сцені колектив випустив п'ять альбомів, зняв понад 20 кліпів і створив чимало хітів, які пам'ятають і досі. Серед найпопулярніших – "Сережа", "Юра, прости", "Роман" та інші.

У 2021 році "НеАнгели" офіційно припинили існування. За словами продюсера Нікітіна, це не було раптовим рішенням.

Поєднувати сольну кар'єру і продовжувати працювати в колективі це складно. Особливо, коли хтось стає популярнішим, тоді він одразу забуває про гурт. А мене такий напівмірний формат не влаштовує. Плюс з плином часу у Віки й Слави досить непрості взаємини всередині й це теж один із чинників, який впливає на подальший розвиток колективу,

– розповідав Юрій у коментарі ТСН.ua

Того ж року Слава представила трек "911", з якого розпочала свій сольний шлях.

Особисте життя

Камінська двічі йшла під вінець. Першим чоловіком артистки був бізнесмен Євген. Їхній шлюб тривав менше як рік.

Я, напевно, за Женю вийшла заміж тому, що мене за дружину ніхто не брав. Так би мовити, зняти вінець безшлюбності. То був такий стьоб. Я знаю, що у Женьки були почуття до мене. Він найдобрішої душі людина. Ми не прожили разом і року, а я його образила – закохалася в іншого. Відразу прийшла і чесно сказала, що ми розлучаємося, що я закохана. Він дуже переживав,

– пригадувала виконавиця.

Слава Камінська з першим чоловіком / Фото з її інстаграму

Удруге вона вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського. Пара прожила разом п'ять років, після чого розійшлася. Хоча їхній розрив був непростим, колишнє подружжя змогло налагодити спілкування, відклавши старі образи заради сина Леонарда та доньки Лаури.

Слава Камінська з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Крім того, Слава залишила собі прізвище колишнього чоловіка, а згодом офіційно змінила ім'я на сценічне.

Нині артистка має стосунки з чоловіком-естонцем. Камінська не приховує – вона відкрита до нового шлюбу, хоча поки офіційно не заміжня.

Де зараз Слава Камінська

З початком повномасштабного вторгнення співачка разом із дітьми та матір'ю залишила Україну й спочатку вирушила до Нідерландів. Наразі Камінська, з огляду на пости в соцмережах, мешкає на іспанському острові Тенерифе, де живе з дітьми та новим обранцем. Співачка відзначає, що нарешті змогла присвятити час родині.

Слава Камінська з дітьми та чоловіком / Скриншот з її інстаграму

Востаннє артистка була в Україні понад півтора року тому.

Ну звичайно, сумую (за Україною – 24 Канал). Чим більше часу минає, тим більше ці емоції притупляються. Тому що ти все одно обживаєшся якимось побутом. І цей побут тебе поглинає. Мені поки що тут комфортно,

– розповідала знаменитість.

Зауважимо, що Слава Камінська продовжує давати інтерв'ю російською, веде соцмережі мовою країни-терористки та рідко публічно говорить про війну. Раніше вона потрапляла у скандали через висловлювання на захист російської мови, а також заяву про небажання повертатися до України. Згодом артистка пояснила, що написала це на емоціях.

Як Слава Камінська висловлювалась про російську мову та повернення в Україну / Скриншоти з соцмереж

У червні 2023 року Слава Камінська перевипустила композицію Slava Bogu українською, потім представила трек "Додому". Водночас нещодавно випустила пісню "Останови" російською.

Слава Камінська – Slava Bogu: дивіться відео онлайн

Щодо гучного знімка, де Камінська нібито позує з Віктором Януковичем, користувачі в соцмережах одразу запідозрили фейк. Про це свідчила позначка "Інформація про ШІ", яка вказує на використання нейромережі. До того ж на фото видно вивіску Pacha Ibiza, тоді як Слава написала, що знімок зроблено на Канарах. Важливою деталлю стала й різниця у зрості: у реальності між Камінською (173 см) і Януковичем (193 см) – 20 сантиметрів, проте на фото вони виглядають майже одного зросту.

Згодом Камінська опублікувала ще одне подібне зображення – цього разу з Дональдом Трампом.

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