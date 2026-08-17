Померла колишня наречена Кличка: якою була історія кохання Гейден Панеттьєрі та боксера

У віці 36 років померла голлівудська зірка та колишня кохана Володимира Кличка – Гейден Панеттьєрі. Що стало причиною смерті знаменитості наразі не розголошують.

Гейден – американська акторка і співачка італійського походження. Бувши немовлям, батьки вже дбали про зіркову кар'єру доньки, яка знімалась у рекламах. У 4 роки вона дебютувала у кінематографі у серіалі "Одне життя, щоб жити". Далі у матеріалі 24 Канал розповість про життя Панеттьєрі та історію кохання з українським боксером.

Біографія та фільмографія Гейден Панеттьєрі

Далі у неї почало з'являтись ще більше ролей. До прикладу, за роль у фільмі "Згадуючи титанів", знаменитість отримала премію молодого актора.

Здавалось, що всі дороги для юної зірки відкриті, але Гейден сама собі ставила палки у колеса. Коли померли її батьки, то акторка захопилась курінням та алкоголем, а також зв'язалась з далеко не хорошими хлопцями.

З 2007 по 2009 роки жінка зустрічалась з актором Майло Вентімілья, який був її колегою по серіалу. Далі були тривалі стосунки з українським боксером, а у 2026 році Гейден здійснила камінг-аут, що є бісексуалкою.

У 2023 році у житті Панеттьєрі сталась ще одна трагічна подія – у віці 28 років помер її брат Янсен. Тоді сім'я повідомила, що хлопець пішов з життя через кардіомегалію (йдеться про збільшення розмірів та маси серця).

Янсен та Гейден Панеттьєр / Фото Getty images

Янсен Панеттьєр відомий ролями у фільмах "Секрети Джонатана Сперрі", "Ідеальна гра", "Льодовиковий період: Глобальне потепління", "Дитина бойових мистецтв" і "Як високо 2".

Фільмографія Гейден ж налічує десятки кіноробіт, серед яких:

"Крик 4";

"Крик 6";

"Герої";

"Американський тато!";

"Світлячки у саду";

"Архітектор";

"Фабрика пилу";

"Дороговказне світло";

"Об'єкт мого захоплення" та інші.

Історія кохання Володимира Кличка та Гейден Панеттьєрі

Пара познайомилась у 2009 році на "книжковій вечірці", яку організували їхні спільні друзі. Вперше про їхній роман заговорили у 2010 році, коли голлівудська акторка прийшла на поєдинок Семюелем Пітером, якому протистояв український боксер.

Цікаво, що спортсмен був на 13 років старший за акторку, однак публіку найбільше вражала їхня різниця у зрості. Її зріст – 153 сантиметри, а у Володмира – 198 сантиметрів.

Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко / Фото Getty images

Разом пара відвідувала багато світських заходів у США, а папараці не втрачали нагоди зайвий раз зробити сотні знімків закоханих. Та їхньому союзу не пророкували довготривалість, адже Гейден була зосереджена на кар'єрі у Голлівуді, а спортсмен здебільшого перебував у Європі.

Зрештою, у 2011 році вони оголосили про розставання. Та далі щось трапилось, і колишні вирішили дати своїм почуттям другий шанс. У 2013 році Володимир та Гейден навіть оголосили про заручини. Свого часу акторка приїздила до України, де познайомилась з мамою коханого і відвідала Євромайдан у Києві.

Гейден Панеттьєрі на поєдинку Володимира Кличка / Фото Getty Images

Весілля мало відбутись у 2014 році, однак його вирішили перенести через вагітність Панеттьєрі. Спільна донечка пари народилась 9 грудня того ж року. Її назвали Кая-Євдокія.

Після народження дитини закохані все рідше разом з'являлись на публіці, а сама акторка заспокоювала, що у їхніх стосунках усе гаразд. Зрештою підготовка до весілля виходила на фінішну пряму. Однак боксер знову запропонував перенести дату весілля. Панеттьєрі сказала, що це був серйозний удар по її емоційному стану. Вона вирішила не триматись за стосунки з Кличком, а порвати з ним. Офіційно про розрив стало відомо у 2018 році.

Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко / Фото Getty images

Далі пресі стало відомо, що Гейден мала післяпологову депресію. На фоні цього загострилась її залежність від алкоголю, а також додались і наркотики. Мабуть, це і стало причиною того, чому чемпіон забрав доньку до України і самостійно зайнявся її вихованням.

Донька Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка

Про життя своєї доньки боксер старається публічно не говорити. Відомо, що дівчинці, вже 11 років і у неї є багато захоплень: верхова їзда, плавання та катання на лижах. Кая-Євдокія навіть розмовляє чотирма мовами: українська, англійська, німецька та французька.

Як виглядає Кая-Євдокія / Фото з відкритих джерел

Акторка розповідала, що спілкується з донькою і що дівчинка пішла зростом у батька. Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Кличко вивіз доньку з Києва.

У 2026 році вона видала мемуари "Це я: розплата" (This Is Me: A Reckoning). Саме там вона відверто розповіла про досвід свого материнства.

"Для мене було особливо важливо бути ідеальною мамою, зокрема через мої стосунки з мамою та те, що я бачила, як вона робила. Я думала: "Ось ці помилки я не повторю". Коли плани зруйнувалися, настала післяпологова (депресія – ред. 24 Канал) і я повністю втратила контроль над собою. Раптом я виявилася далеко не тією мамою, якою, як я собі пообіцяла, мала стати, і це було нищівним ударом", – писала кіноакторка.

Яким було життя акторки після розставання з Кличком

В автобіографії Гейден зізнавалась, що стосунки із боксером з нею спершу були хорошими, але потім з'явились труднощі через "різницю світів".

На сторінках вона виклала душу щодо своїх залежностей. Акторка підтвердила, що після пологів дійсно повернулась до алкоголю. Проблема настільки загострилась, що їй довелось проходити алкогольну реабілітацію двічі. Панеттьєрі відчувала себе безпорадною, коли підписувала документи про повну опіку над донькою, яку брав на себе її колишній коханий.

Далі вона закрутила роман із Браяном Хікерсоном. Ці стосунки були жахливими, адже складались із постійних скандалів і домашнього насильства. Через це голлівудська зірка знову опинилась у реабілітаційному центрі.

Сама ж Гейден жила у США, де активно працювала над своєю кар'єру й намагалась дбати про здоров'я.

Вона навіть підтримала Україну у війні з Росією, публічно засудивши дії російського диктатора Путіна.

Та, на жаль, її життя виявилось дуже коротким. Коли відбудеться прощання із зіркою наразі невідомо.