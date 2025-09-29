Відомій українській блогерці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 11 мільйонів гривень.

Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Київської міської прокуратури.

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що 30-річну інстаграм-блогерку звинуватили в несплаті податків. Вона була зареєстрована як ФОП і за 2018-2022 роки заробила понад 58 мільйонів гривень. Податки з цих доходів не сплачувала, відтак держава втратила майже 11,5 мільйонів гривень. Бюджет недоотримав 10,5 мільйонів гривень податків на прибуток та майже 900 тисяч гривень військового збору.

Жінці заочно оголосили підозру в умисному ухиленні від податків у великих розмірах, оскільки блогерка зараз живе за кордоном.

Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки у Києві.

З огляду на фото та опис, ймовірно, йдеться про Софію Стужук. Їй в травні виповнилось 30 років і вона після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Латвії. Нещодавно у своєму інстаграмі блогерка повідомила, що тепер мешкає в Таїланді з чоловіком та п'ятьма дітьми.

Що відомо про позицію Софії Стужук щодо війни в Україні?

На початку повномасштабного вторгнення блогерка у своїх соцмережах постила інформацію про війну в Україні, та її звинувачують, що цього було недостатньо.

Сторіс Софії Стужук на початку великої війни / Скриншоти з відео на ютуб-каналі Євгенії Гордієнко

В перші дні великої війни вона до того ж разом із трьома дітьми та нянею виїхала за кордон.

Пізніше у соцмережах Софія прокоментувала велику війну, утім зробила це, обмежившись загальними закликами до миру.

Весь світ кричить. Усі країни кричать. Президенти, знаменитості. Знає та просить увесь світ. Але все продовжується. Бо десь там так за нас вирішили. Тому що "комусь там" життя людей – розмінні монети для досягнення якихось "глобальних цілей". Кому вони, до біса, потрібні ці цілі? Нам потрібні наші життя, наші будинки. Усім потрібен тільки мир,

– зазначила блогерка.

Згодом сторінки блогерки в інстаграмі заблокували.

Блогерку звинувачують в тому, що попри російсько-українську війну вона продовжувала рекламувати товари з Росії та інфлюенсерів з країни-терористки. Крім того, на її сайті, де можна придбати гід про вагітність та роди, вказані російські банківські реквізити.

До того ж Софія Стужук обурила українців своєю позицією щодо того, що вони нібито самі винні, що стають жертвами російських ракетних обстрілів. Раніше вона зробила репост інстаграм-сторіс з такою заявою: "Поки ви не зрозумієте, як працюють енергоінформаційні структури, так у вас і будуть прильоти". Блогерка в підписі зауважила, що погоджується з такою думкою.



Сторіс Софії Стужук / Скриншот з сайту Stars About War

В березні 2024 року Стужук дала інтерв'ю, де заявила, що Росія напала на Україну. Вона також сказала, що любить Україну і не вважає себе зрадницею.

Моя особиста позиція, не бути людиною, яка "хаватиме" загальні повістки, лицемірно видавати те, що зіграє на мою репутацію, але не є мною. Кажуть, що позиція "за мир" – не позиція, але будь-яка позиція – це позиція. Я ні разу не сказала, що я за Росію,

– висловилась блогерка.