Вітвіцька зізналася, скільки набрала за вагітність та дала відповідь на найінтимніше запитання

46-річна телеведуча Соломія Вітвіцька продовжує активно спілкуватися з шанувальниками та ділитися подробицями своєї вагітності. Вже дуже скоро ведуча вперше стане мамою.

Нещодавно зірка розповідала про те, як у неї почався особливий період вагітності, а днями вирішила влаштувати у своїх Instagram-Stories відверту рубрику "запитання-відповідь" і задовольнити цікавість підписників.

Фоловери поставили ведучій чимало особистих та навіть інтимних запитань, серед яких були й теми зміни ваги та прогнозів щодо дати пологів. Вітвіцька не стала уникати гострих тем і відверто розсекретила цифру на вагах. За словами Соломії, за весь час вагітності вона набрала доволі мало, що щиро здивувало її аудиторію.

Насправді мала запаси до вагітності, тож, наразі набрала не більше 4 – 5 кілограмів,

– пояснила ведуча свій мінімальний набір ваги.



Скільки кілограмів набрала вагітна Вітвіцька / скрин сториз

Окрім фізичних змін, підписники цікавилися і медичними нюансами перебігу вагітності. Зокрема, одна з підписниць запитала про граничні терміни, які лікарі дають на очікування пологів. Соломія пояснила, як працюють сучасні протоколи та що з цього приводу кажуть її лікарі.

Як пояснили лікарі, максимальний термін – 42 тижні і кілька днів. Інакше є наказ МОЗ, що після цього терміну вже точно кладуть в лікарню і не дозволяють довше чекати, а вирішують уже яким чином стимулювати перейми чи призначають операцію,

– відповіла ведуча.



Соломія Вітвіцька в очікуванні малюка / скрин сториз

Підписники також не посоромилися запитати про найінтимніше. Один із фоловерів прямо запитав у зірки: "Це перша вагітність за ваше життя чи були викидні/аборти?". Телеведуча не стала ігнорувати таке запитання й лаконічно відповіла одним словом: "Перша", розвіявши будь-які чутки та домисли довкола свого особистого життя.



Вагітна Соломія Вітвіцька / скрин сториз

Зараз зірка перебуває у приємному очікуванні та активно готується до майбутнього материнства й побутових змін. Нещодавно Соломія Вітвіцька показала ремонт у своїй новій квартирі, де збирається облаштувати затишний простір для всієї родини.