Фінальний етап вагітності та ремонту: Соломія Вітвіцька без макіяжу показала майбутню квартиру
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка зовсім скоро вперше стане мамою, поділилася з прихильниками кадрами зі своєї нової квартири. Зірка вирішила поєднати приємне з корисним та влаштувала імпровізовану фотосесію просто посеред будівельних матеріалів.
На фотографіях з інстаграму видно, що квартира вже поступово набуває свого фінального вигляду. Деякі кімнати майже готові і потребують лише косметичних штрихів, тоді як інші приміщення все ще очікують завершення робіт.
Соломія не приховує, що мріяла привезти новонародженого сина вже у повністю готову оселю, проте реалії ремонту внесли свої корективи в її плани.
Ремонт: фінальний етап. Вагітність – теж. Дуже хотіла привезти сина вже у свою квартиру після ремонту. Але, схоже, що малий не дочекається поки ми домовимося з усіма майстрами, і візьме активну участь у переїзді,
– з гумором зазначила телеведуча.
Прихильники в коментарях активно підтримують Соломію та зазначають, що материнство їй дуже личить, захоплюючись її енергією на такому великому терміні вагітності.
Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму
Нагадаємо, що поява первістка Вітвіцької очікується вже цього вересня. Батьком дитини є чоловік телеведучої, військовослужбовець Олексій Ситайло.
Зараз у Соломії 38-ий тиждень, тож ведуча поділилася, як почувається перед пологами.