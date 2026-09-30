Соломія Вітвіцька виписалася з пологового та показала фото з чоловіком і новонародженим сином

Українська ведуча Соломія Вітвіцька виписалася з пологового будинку та вже повернулася додому з новонародженим сином.

В інстаграмі вона показала перші кадри після виписки та показала, як прикрасили їхню квартиру до повернення мами й малюка.

Вітвіцька народила сина 26 вересня. Хлопчик з'явився на світ о 14:45. Його вага становила 4020 грамів, а зріст – 58 сантиметрів. Народжувала ведуча в одному з приватних пологових будинків Києва. Під час пологів поруч із нею був чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло.

Після виписки з пологового ведуча опублікувала фото з чоловіком і новонародженим сином. Водночас обличчя малюка вона поки приховує.

Нас вже виписали. Щасливі втрьох,

– зазначила Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з сином і чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Вітвіцька показала кілька кадрів уже з дому. На них видно, що до приїзду новоспеченої мами та її сина оселю підготували та прикрасили. В одній із кімнат встановили святковий декор із повітряних кульок білого, сірого та блакитного кольорів.



Соломія Вітвіцька з новонародженим сином вже вдома / Скриншот з інстаграм-сторіч

Додамо, що на поповнення в родині очікує й співачка Ірина Федишин. Нещодавно вона розсекретила стать своєї третьої дитини.