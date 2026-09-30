В инстаграме она опубликовала первые снимки после выписки и показала, как украсили их квартиру к возвращению мамы и малыша.

Витвицкая родила сына 26 сентября. Мальчик появился на свет в 14:45. Его вес составил 4020 граммов, а рост – 58 сантиметров. Рожала ведущая в одном из частных роддомов Киева. Во время родов рядом с ней был ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло.

После выписки из роддома ведущая опубликовала фото с мужем и новорожденным сыном. При этом лицо малыша она пока скрывает.

Нас уже выписали. Счастливы втроем,

– отметила Витвицкая.

Соломия Витвицкая с сыном и мужем / Скриншот из инстаграма-сторис

Впоследствии Витвицкая показала несколько кадров уже из дома. На них видно, что к приезду новоиспеченной мамы и ее сына дом подготовили и украсили. В одной из комнат установили праздничный декор из воздушных шариков белого, серого и голубого цветов.



Соломия Витвицкая с новорожденным сыном уже дома / Скриншот из инстаграма-сториз

Добавим, что пополнения в семье ожидает и певица Ирина Федишин. Недавно она раскрыла пол своего третьего ребенка.