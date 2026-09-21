"Спаплюжили твір": Руслан Квінта обурився виконанням своєї пісні Григор’євим-Аполлоновим
Представники російського шоубізнесу продовжують зухвало привласнювати український культурний продукт, переспівуючи та перекладаючи чужі хіти без жодних прав. Черговим гучним випадком цинічної крадіжки авторського контенту стала робота Руслана Квінти.
Український композитор і музичний продюсер Руслан Квінта у соцмережі Threads висловив обурення через цинічне використання його авторської композиції "Одна калина", яку виконувала Софія Ротару. Продюсер наголосив, що не давав жодних дозволів на публічне виконання твору.
Я не надавав згоди на виконання цими особами,
– категорично заявив композитор.
Як з'ясувалося, автором незаконного виконання виявився росіянин Сергій Григор’єв-Аполлонов, який уже тривалий час проживає у Німеччині. Руслан Квінта підкреслив, що подібний виступ не лише порушує юридичні норми, а й викривляє початковий сенс музичного твору та завдає удару по його професійній репутації.
Дане виконання і контекст виступу спаплюжили твір, подали його в контексті, що завдає шкоди моїй честі та гідності та спричинили спотворення задуму твору, отже, це є порушенням права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації. Захист честі, гідності та репутації – є моїми немайновими правами,
– підсумував Квінта.
Руслан Квінта заявив про крадіжку пісні / Скрин допису
Українські митці дедалі частіше стикаються з подібними зазіханнями на свою інтелектуальну власність із боку російських виконавців. Раніше 24 Канал розповідав, як росіянин цинічно вкрав хіт DREVO.