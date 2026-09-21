Украинский композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта в соцсети Threads выразил возмущение в связи с циничным использованием его авторской композиции "Одна калина", которую исполняла София Ротару. Продюсер подчеркнул, что не давал никаких разрешений на публичное исполнение произведения.

Я не давал согласия на исполнение этими лицами,

– категорично заявил композитор.

Как выяснилось, автором незаконного исполнения оказался россиянин Сергей Григорьев-Аполлонов, который уже длительное время проживает в Германии. Руслан Квинта подчеркнул, что подобное выступление не только нарушает юридические нормы, но и искажает первоначальный смысл музыкального произведения и наносит удар по его профессиональной репутации.

Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, представили его в контексте, что наносит ущерб моей чести и достоинству, и привели к искажению замысла произведения, следовательно, это является нарушением права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации – это мои неимущественные права,

– подытожил Квинта.



Руслан Квинта заявил о краже песни / Скриншот поста

Украинские артисты все чаще сталкиваются с подобными посягательствами на свою интеллектуальную собственность со стороны российских исполнителей. Ранее 24 Канал рассказывал, как россиянин цинично украл хит DREVO.