Український композитор і музичний продюсер Руслан Квінта у соцмережі Threads висловив обурення через цинічне використання його авторської композиції "Одна калина", яку виконувала Софія Ротару. Продюсер наголосив, що не давав жодних дозволів на публічне виконання твору.

Я не надавав згоди на виконання цими особами,

– категорично заявив композитор.

Як з'ясувалося, автором незаконного виконання виявився росіянин Сергій Григор’єв-Аполлонов, який уже тривалий час проживає у Німеччині. Руслан Квінта підкреслив, що подібний виступ не лише порушує юридичні норми, а й викривляє початковий сенс музичного твору та завдає удару по його професійній репутації.

Дане виконання і контекст виступу спаплюжили твір, подали його в контексті, що завдає шкоди моїй честі та гідності та спричинили спотворення задуму твору, отже, це є порушенням права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації. Захист честі, гідності та репутації – є моїми немайновими правами,

– підсумував Квінта.



Руслан Квінта заявив про крадіжку пісні / Скрин допису

Українські митці дедалі частіше стикаються з подібними зазіханнями на свою інтелектуальну власність із боку російських виконавців. Раніше 24 Канал розповідав, як росіянин цинічно вкрав хіт DREVO.